Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cüler 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 4 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz de yaralandı.

ABD, FETÖ'nün darbe girişiminin en önemli tutuklularından Kemal Batmaz'ın Gülen'i tanıdığını kanıtlayan belgeyi Türkiye'ye yolladı.

Meltem Cumbul, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmaması ile ilgili soru üzerine sinirlendi.

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Yiğit Bulut: Jöle kullanmıyorum

Kendisine yöneltilen eleştirileri ciddiye almayan Yiğit Bulut, söylenenlerin itibarsızlaştırma çabası olduğunu ifade etti.