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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel ilgi gösterildi.

04.10.2017 - 14:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’a gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

BARZANİ'NİN DEVLET KURMA ÇABASI

Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimin sözde referandumundan sonra gerçekleştirilen bu ziyaret, bölge siyaseti açısından büyük önem taşıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

BARZANİ'YE YAPTIRIM

Referandum konusunda Türkiye ile aynı çizgide olan İran, Barzani yönetimine karşı yaptırımları devreye sokacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

ASKERİ OPERASYON SİNYALİ

Barzani'nin sözde referandumuna karşı Irak sınırında askeri tatbikat başlatan Türkiye ve İran, Irak'ın toprak bütünlüğü için askeri tatbikatların sinyalini vermişti.

Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

ERDOĞAN-RUHANİ SAMİMİYETİ

Karşılama töreninde oldukça samimi pozlar veren Erdoğan ile Ruhani'nin terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil'e operasyonu da konuştuğu gelen bilgiler arasında yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

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