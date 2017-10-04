Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin samimi pozları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’a gerçekleştirdiği günübirlik resmi ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
BARZANİ'NİN DEVLET KURMA ÇABASI
Irak'ın kuzeyinde Barzani yönetimin sözde referandumundan sonra gerçekleştirilen bu ziyaret, bölge siyaseti açısından büyük önem taşıyordu.
BARZANİ'YE YAPTIRIM
Referandum konusunda Türkiye ile aynı çizgide olan İran, Barzani yönetimine karşı yaptırımları devreye sokacağı açıklanmıştı.
ASKERİ OPERASYON SİNYALİ
Barzani'nin sözde referandumuna karşı Irak sınırında askeri tatbikat başlatan Türkiye ve İran, Irak'ın toprak bütünlüğü için askeri tatbikatların sinyalini vermişti.
Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı VİDEO
ERDOĞAN-RUHANİ SAMİMİYETİ
Karşılama töreninde oldukça samimi pozlar veren Erdoğan ile Ruhani'nin terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Kandil'e operasyonu da konuştuğu gelen bilgiler arasında yerini aldı.