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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran yolcusu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki aylarda İran'da temaslarda bulunacağını bildirdi.

24.06.2017 - 15:52
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin, İran'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani'nin yemin töreni ve yeni kabinesinin oluşmasının ardından gerçekleşeceğini kaydetti.

Erdoğan'ın Tahran'daki temasları kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey Toplantısı'nın dördüncüsünün de gerçekleşeceği belirtildi.

HEDEF 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Halihazırda yaklaşık 11 milyar dolar ticaret hacmine sahip iki ülke,  iki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran yolcusu

ÖNCE EKONOMİ BAKANI GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden önce Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Tahran'da temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zeybeykci'nin Temmuz ayının ikinci haftasında İran'da olması bekleniyor.

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