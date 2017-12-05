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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İşte Kadın Konferansı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte Kadın Konferansı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 14:33..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşte Kadın Konferansı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"KADINLAR BİZİM İKTİDARIMIZ ZAMANINDA ÖZGÜR OLDU"

" '411 el kaosa kalktı' manşetlerinin esas atılma sebebi, kadınların hak ve özgürlüklerini genişletme hamlelerimizdir.

Türkiye'deki kadınlar gerçek özgürlüklerine bizim iktidarımız zamanında kavuşmuşlardır. İslam, kadına gerçek hürriyetini kazandıran bir dindir.

"15 TEMMUZ'DA KILIÇDAROĞLU GİBİ OLMADINIZ"

15 Temmuz Gecesi elinde bayraklarla, ülkemizi darbecilere dar eden her biri kahramanlık abidesi kadınlarımızı gördük. Siz o gece Bakırköye Belediyesi'ne sığınan Kılıçdaroğlu olmadınız. Siz kadınca değil, kadın ihti ile yürüdünüz.

"BUNLAR ORTA DOĞU'YU KARIŞTIRMA PROJESİ"

Amerika diyor ki 'ben Büyükelçiliğimi Kudüs'e alacağım.' Bunlar Orta Doğu'yu tamamen karıştırma projesidir.

"AMERİKA'NIN KARARINA SESSİZ KALAMAYIZ"

Bu Türkiye için kırmızı çizgidir. Burada diplomasi olarak ne gerekiyorsa A'dan Z'ye bunu yapacağız. Liderler Zirversi yapacağız. Buna sessiz kalamayız.

"BİZ YAPTIK OLDU ANLAYIŞIYLA DEVLETLER KONUM BELİRLEYEMEZ"

ABD'nin atacağı bu adımı sessiz olarak değerlendiremeyiz. Biz yaptık oldu şeklinde bir anlayışla devletler artık konum belirleyemez."

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