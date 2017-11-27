Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul bitme aşamasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KANAL İSTANBUL BİTME AŞAMASINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları devam eden Kanal İstanbul projesine de değindi. Erdoğan, "İstanbul'da Kanal İstanbul projesi bitme noktasına geldi artık ihale aşamasında." diye konuştu.

"1 YIL İÇERİSİNDE FUAR ALANI MESELESİNİ BİTİRECEĞİZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Ankara için de benzer projeler geliştireceklerini belirterek, "Hep konuşulan ama mesafe alınamayan fuar alanı meselesini de inşallah bu dönemde bitireceğiz. İnşallah bu fuar alanını 1 yıl içerisinde tamamlayacağız." diye konuştu.