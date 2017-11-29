Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu karikatüre benzetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'na "karikatür tipli" dedi. Karşısında düzgün bir rakip görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ne yapalım artık nasip deyip işimize bakacağız" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"KARİKATÜR TİPLİ BİRİ"

"Ana muhalefetin düştüğü bir duruma, üzülüyorum. Ülkemiz adına üzülüyorum. Yerli ve milli CHP'liler için üzülüyorum. Mindere çıktı mı insan, düzgün bir rakip görmek istiyor. Siz sıkı bir siyasi mücadele için ortaya çıkıyorsunuz ama karşınızda karikatür tipli birini görüyorsunuz. Ne yapalım artık nasip deyip işimize bakacağız."