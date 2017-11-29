taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.532
USD
3,9593
EURO
4,6868
ALTIN
164,64
PETR
63,5300

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu karikatüre benzetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında rakip görmek istediğini söyledi ve ekledi: "Ama karşınızda karikatür tipli birini görüyorsunuz."

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Gündem

erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'na "karikatür tipli" dedi. Karşısında düzgün bir rakip görmek istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "Ne yapalım artık nasip deyip işimize bakacağız" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"KARİKATÜR TİPLİ BİRİ"

"Ana muhalefetin düştüğü bir duruma, üzülüyorum. Ülkemiz adına üzülüyorum. Yerli ve milli CHP'liler için üzülüyorum. Mindere çıktı mı insan, düzgün bir rakip görmek istiyor. Siz sıkı bir siyasi mücadele için ortaya çıkıyorsunuz ama karşınızda karikatür tipli birini görüyorsunuz. Ne yapalım artık nasip deyip işimize bakacağız."

İlginizi Çekebilir
Hakkari'de teröristler işçilere saldırdı
PKK'lı teröristlerin saldırısında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı.
CHP orijinal belgeleri paylaşmaya yanaşmadı
CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladıkları belgeler için, "Belgeler zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılır." dedi.
Cumhurbaşkanı'nın Toplu Açılış Töreni konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki açılış töreninde Kılıçdaroğlu'na çok sert yüklendi.
Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
CHP Lideri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına bir tepki de Başbakan'dan geldi: İtibar cinayeti işlemeye kalktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

568
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

77
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

219
Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

283
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

134
İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

23
Yargıtay, mahkemenin kaçak elektrik cezasını bozdu

Yargıtay, mahkemenin kaçak elektrik cezasını bozdu

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM