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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez dönüşü konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretten dönüşünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24.07.2017 - 21:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez dönüşü konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez dönüşü konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkeleriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca İsrail'e tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

KATAR MESELESİ İÇİN İSTİŞARE ETTİK

"Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur.

Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum.

MÜSLÜMANLARLA TERÖRİSTLERİ EŞ TUTMAK AKIL TUTULMASIDIR

Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır.

İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız.

YAHUDİLERE YAPILMIŞ OLSA TAVIRLARI NE OLURDU

Netanyahu'nun açıklamalarının kabul edilebilir bir yanı yok. Acaba Filistinlilerle bu yaşananların aynısı başka yerlerde Yahudilere karşı yapılmış olsa kendilerinin tavırları ne olurdu?

(Katar'daki Türk Üssü) Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüşme imkanımız oldu, bunları görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır."

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