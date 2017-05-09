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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa'da seçimi kazanan Macron Brüksel'deki NATO zirvesinde yüz yüze görüşecekler.

09.05.2017 - 09:03
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macron

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Macron'u dün akşam telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan görüşmede, Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti.

BRÜKSEL'DE GÖRÜŞECEKLER

Kaynaklar, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron'un, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladıklarını bildirdi.

Erdoğan ve Macron'un önümüzdeki süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri belirtildi.

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