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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Daha önce "Obez devletten kurtulmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk adımın 657'de değişiklik olduğunu söyledi.

02.11.2017 - 09:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur Kanunu değişmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan yaptığı açıklamada 657 Devlet Memurları Kanunu'nun tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini belirtti.

"657 TAMAMEN DEĞİŞTİRİLMELİ"

"Metal yorgunluğu bürokraside de var mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı, şu yanıtı verdi;

"Bürokrasiye dediğiniz türden bir çekidüzen verebilmek, 657 (Devlet Memurları Kanunu) ile bağlantılı bir konudur.

Bu 657 var olduğu sürece, siz bürokraside arzu edilen türden köklü düzenlemeler yapamazsınız. Sadece birini bir yerden alır başka bir yere koyabilirsiniz. O da köklü bir düzenleme anlamına gelmez.

Gerçek manada bir düzenleme, 657'nin tepeden tırnağa değiştirilmesiyle mümkün olabilir. O da tabii ki anayasa değişikliği yetkisi yapabilecek güçte olmakla mümkündür.

Temenni ederim ki parlamentoda anayasa değişikliğini yapacak güce sahip oluruz. O vakit bu yönde gerekli adımları atabiliriz."

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