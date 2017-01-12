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Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor..

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"2 yılda 400'er gruplar halinde 33 toplantımızı gerçekleştirdik. Her üç haftada bir muhtarlarımızla bir araya geldik. İçeride ve dışarıda yaşadığımız olağanüstü hadiseler arayı biraz olsun açtı. Muhtarlarımızla olan istişarelerimiz bir haspihal şeklinde geçiyor.

Biz öyle çevremizde ve dünyada pek çok örnekleri olduğu gibi nevzuhur millet değiliz. Biz köklü bir devlet geleneğine sahip bir milletiz. Milletimizin tercihleri rastgele değildir. Arkasında büyük bir birikimi, irfan, feraset vardır. 40 yıllık siyaset hayatıda gözüm milletimde oldu. Milli irade, demokrasi, hak ve özgürlükler birileri için laftan ibaret olabilir. Bizler bunların hayata geçirilmesine adadık.

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sıkıntıları, saldırıları, oyunları sizler de yakından takip ediyorsunuz. Tıpki 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı sonrası yeni bir dünya kurulmaya bize de yeni bir rol biçilmeye çalışılıyor. Kefeni Çanakkale ve İstiklal Harbinde yırtmıştık."

AYRINTILAR GELİYOR..

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