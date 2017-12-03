Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK"

"Ne zaman Muş'a gelsem, sizi her zaman iri gördüm, diri gördüm, kardeş gördüm, hep Türkiye gördüm. Bu terörün de belini kırdık mı, kırıyor muyuz? Son bir hafta içinde bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Mehmetimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız şehadete yürüdüler ama binlerce teröristi de etkisiz hale getirdiler. Milletimin huzurunu kaçıran kim olursa olsun bedelini ödeyecek. Onlar çukur açtılar, şimdi o çukurlara gömüldüler."