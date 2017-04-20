Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan için Türkiye'de bulunan dünya çocuklarını kabulünde açıklamalarda bulundu.

NAZIM HİKMET'İN KIZ ÇOCUĞU ŞİİRİNİ OKUDU

Erdoğan konuşmasına Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' şiirini okuyarak başladı.

SURİYE'DEKİ KİMYASAL SİLAHLI SALDIRILARA DEĞİNDİ

Suriye'deki kimyasal saldırıda ikiz çocuklarını kaybeden babayı hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye ve Irak'ta savaşın, Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesinde kıvranan tüm çocuklarına buradan selamlarımızı gönderiyorum. Kalplerimiz ve dualarımız onlarla. Kısa bir süre önce Suriye'de ikiz çocuklarını kaybeden Suriyeli bir baba ile görüştüm. O iki yavru yüzlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülmüştü. Artık bu tür ölümler olmasın diyoruz. Biz Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ediyor ve ciddi çalışmalar yürütüyoruz. 3 milyon sığınmacıya kucak açtık. Çoğu çocuk. Bütün sıkıntılarını gideriyoruz. 6 yıl içinde 25 milyar dolar yatırım yaptık. Peki dünyadan bir şey geldi mi? AB'den 725 milyon dolar. BM'den 550 milyon dolar geldi. Ciddi bir yardım almıyor olmamıza rağmen 6 yıldır bu insanlarla ekmeğimizi bölüştük, bölüşmeye de devam edeceğiz. Türkiye bu konuda ABD'den sonra ikinci sırada. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz.

"SİZLERDEN BİR RİCAM VAR"

Kendi ülkesinde geleceğin yöneticisi olacak sizlerden bir ricam var: Lütfen sorumluluk sahibi olduğunuzda bugün sizin yaşınızda olan çocukların dünyanın dğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadığını unutmayın. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz ki büyüdüklerinde daha güzel bir dünyaya katkı sağlasınlar istiyoruz.

"ÇOCUK MASUMİYETİ KARŞISINDA YUMUŞAMAYACAK HİÇBİR KALP YOKTUR"

Çocuk masuniyeti karşısında yumuşamayacak hiçbir kalp yoktur. Dünyayı değiştirebiliriz. Bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na iştirakiniz için sizlere teşekkür ediyorum. İster tatil için ister eğitim için ister ziyaret için hangi amaçla gelirseniz gelin Türkiye'nin kapısının sizlere daima açık olduğunu unutmayın"