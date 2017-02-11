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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin Tarsus'da öldürülen Özgecan Aslan'ın ölümünün ikinci yılında bir anma mesajı yayımladı.

11.02.2017 - 13:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan'ı andı

Twitter üzerinden mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

ÖZGECAN KIZIMIZIN ACISI YÜREĞİMİZDE HALA ÇOK DERİN

"Tam iki yıl önce vahşi bir cinayet sonucu genç yaşında hayatını kaybeden Özgecan Aslan kızımızın acısı yüreğimizde hala çok derin, çok taze. Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddetin durmaksızın mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğunu bizlere anlattı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DUR DEMEKLE MÜMKÜNDÜR

Özgecan ve kaybettiğimiz tüm canların hatırasını yaşatmak, kadına yönelik şiddete her zaman güçlü bir şekilde DUR demekle mümkündür. Biricik kızımız Özgecan'ı bu vesileyle rahmetle yad ediyor, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve tüm dünyada son bulmasını diliyorum."

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