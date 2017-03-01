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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da EİT Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

01.03.2017 - 08:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Zirve toplantısı eksiklerimizi görmemiz, vizyonumuzu güçlendirmemiz için çok önemlidir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları artırmamız şarttır.

ÜLKELER ARASI TİCARET ARTMALI

Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi ortaya koyuyor. Ülkeler arasında ticaretin artması için hava, kara ve deniz yolu ulaşımının kalitesini artırmalıyız.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorununu görmezden gelemeyiz. 20 yıldır süren görüşmeler çözüm bulamadı. O nedenle kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.

ÖNCELİĞİMİZ SURİYE, IRAK VE YEMEN'DE...

Terör örgütlerini bölgemizden söküp atmalıyız. Öncelikli görevimiz, Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkelerde akan kanı durdurmaktır."

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