Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

URFA'YA SAĞLIK ALTYAPI YATIRIMI

Bugün Rabia meydanında muhteşem bir Şanlıurfa topluluğu ile iç içe olduk. Farklı bir coşku vardı aşk heyecan vardı, bundan dolayı da mutluluğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 600 trilyon liralık bir açılışı bugün gerçekleştirdik. 58 ayrı eser. Bunlar tabi bize ayrı bir mutluluk verdi. Biz Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Osmanlı'yı bir sağlıklı nefese feda eden bir neslin torunlarıyız. Önce eğitim dedik artından sağlık, adalet ve emniyet dedik akabinde ulaşım tarım dedik ve bir devlet anlayışı belirledik. Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor, Şanlıurfa'ya adeta sınıf atlatacak bir eser. Ama biz bunu yeterli bulmadık. 1700 yataklı şehir hastanesi de inşallah en geç 3 yıl içinde biter Şanlıurfa'nın ve bölgenin hizmetine girer. Bunlar tabi bir inceliği gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor.

"HER ŞEY İNSAN İÇİN DEDİK"

Yola çıktığımızda her şey insan için demiştik Türkiye için demiştik. Her şey Türk için demedik, Kürt için demedik Arap için Laz için demedik. Her şey insan için dedik, Türkiye için dedik yola böyle çıktık.