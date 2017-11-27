Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'ne katıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

DEĞİŞİM VE YENİLİK İNSAN HAYATININ TEMEL NİTELİKLERİDİR

"Burada ortaya konulan fikirler, getirilen öneriler ve elbette mevcut uygulamalar ile geliştirilen eleştiriler bizim için çok kıymetlidir. Tecrübe ve birikimleri ile kamuoyumuzu aydınlatacak herkese teşekkür ediyorum.

Değişim ve yenilik insan hayatının temel nitelikleridir.

Her keşif Allah'ın kullarına lütfettiği sorgulama duygusunun bir eseridir aslında. Kıyamet gününe kadar insanoğlu soru sormaya ve merak etmeye devam edecektir.

Tekerlek sümerler ile birlikte tüm insanlığın hayatını değiştirmiştir.

TEKNOLOJİYİ KABUL ETMEYEN AKIMLAR

Bazı ülkelerde teknolojiyi kabul etmeyen akımlar çıkmıştır. Amerika'da Amishler gibi hayatında teknoloji dondurmuş topluluklara evsahipliği yapılıyor.

İnsanın olduğu her yerde bu tür farklı yaklaşımların görülmesi gayet tabiidir.

Dünyanın ilk rasathanesini kurmuş, bir dönem dünyanın en mümdit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yeniliklerle bir sorunumuz yoktur, olamaz.

Bu açıdan biz modern tabirle teknofobik insanlar değiliz.

HER BULUŞUN ARKASINDA ONA HAYAT VEREN BİR ZİHNİYET VARDIR

Şüphesiz her buluşun arkasında ona hayat veren bir zihniyet ve dünya algısı vardır.

Bu tarz bir teknoloji her şeyden önce müslümanların zihin yapısına aykırıdır. Dünya hayatını geçici gören, adaleti ve merhameti merkezi alan müslüman düşüncesi böylesine bir gelişmeye manidir.

NÜKLEER BAŞLIKLARI YASAKLAMA ZİHNİYETİ

Bugün nükleer silahları yasaklama anlayışını savunan zihniyetlere baktığımızda onlarda nükleer başlıklar var ama siz yapamazsınız diyorlar. Bir tanesinde 12 bin 500 nükleer başlık var bir diğerinde de 7 bin 500 nükleer başlık var. Sonra diyor ki "Sen yapamazsın" E sen de var!

İşte sıkıntı burada!

Buna da ben, bir isim koyayım. Bu da bir zihni bağımlılıktır.

ASIL KARŞI OLMAMIZ GEREKEN...

Asıl karşı olmamız gereken, atom bombasının kendisi kadar, onu masum insanlar üzerinde kullananlardır, teknolojinin insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir.

Nodern teknolojinin ürünü olan kitle imha silahları çıktı, insanlık bitti.

GÜNEY KORE, ÇİN GİBİ ÜLKELER BİZDEN DAHA FAZLA BU SORUNLARLA YÜZLEŞİYOR

10-15 yıl önce gündemimizde olmayan teknoloji bağımlılığı gibi yeni hastalıkların ortaya çıkmasının sebebi budur. Güney Kore, Çin gibi ülkeler bizden daha fazla bu sorunlarla yüzleşiyor.

Genç nüfus başta olmak üzere tüm toplumu tehdit etmeye başladığını gösteriyor. Şüphesiz buradaki hocalarımız karşı karşıya bulunduğumuz vahim tabloyu çok daha iyi biliyorlar. Karşılarına gelen hastalarla bunları fiilen görüyor ve yaşıyorlar. İzninizle birkaç istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum.

Japonya'da 1 milyondan fazla genç sosyal çekilme denilen hastalıktan muzdariptir.

Araştırmalar bir çocuğun 14 yaşına gelinceye kadar televizyonda 11 bin cinayet sahnesi izlediğinii çizgifilmlerin yüzde 94'ün şiddet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Üniversite öğrencilerinden yüzde 13'ünün internet bağımlısı olduğu... 12-18 yaş gurubundaki çocuklardan yüzde 22'sinin de internet bağımlılığı sınırında bulunduğu ortaya koyuluyor. Günde ortalama gençler asgari 6 saat vakit geçiriyor.

Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji, giderek bizi hayattan koparıyor.

BU GİDİŞİ ELİ KOLU BAĞLI BİR ŞEKİLDE İZLEYEMEYİZ

Anne/babalar, eğitimciler olarak bu kötü gidişi eli kolu bağlı bir şekilde izleyemeyiz.

Teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederken, geçmişi örnek gösteren bakış açısıyla hiçbir yere varamayız. Onlar geçti. Televizyonun, bilgisayarın, telefonun olmadığı sohbetin günlük hayatın bir parçası olduğu günleri özleyebiliriz. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız.

Gençlerimizi anlayamazsak, onların ruh dünyalarına giremezsek, onlara ulaşamayız.

Evlatlarımızla ortak dil geliştiremezsek, sorunlarımızın çözümü için doğru bir yol bulamayız. Teknolojiden uzak tutmak yerine, bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli ve eğitimini vermeliyiz.

Bundan 4 asır önce Köroğlu 'Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.' demişti. Biz de bugün diyoruz ki modern teknolojinin ürünü olan kitle imha silahları çıktı, insanlık bitti."