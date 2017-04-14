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Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

14.04.2017 - 20:53
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Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konya'da muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım çok yüksekti, coşku, heyecan vardı. Şehir mitinglerimizi bitirmiş olduk. Yarın İstanbul'da Tuzla'da ardından Kartal'da mitingimiz var. Onun ardından da Ümraniye mitingi var, sonrasında Sarıyer'de İstinye'de mitingim var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında

EVET LEHİNE ÇIKACAK HER SONUÇ MİLLİ İRADENİN BENİMSEDİĞİNİ GÖSTERİR

"Tüm araştırma gruplarından bize gelenler hemen hemen 'evet' istikametinde. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü farklı bir netice 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var."

Ayrıntılar gelecek...

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