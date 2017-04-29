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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜMSİAD Genel Kurulu'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

29.04.2017 - 12:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜMSİAD Genel Kurulu'nda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TÜMSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Sincar Harekatına değindi.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Erdoğan Sincar'da 220 teröristin öldürülmesi ile ilgili "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Sincar'da yaklaşık 210 220 tane teröristi orada hallettik. En önemli alanlarını orada vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz."

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"FETİH YAKINDIR"

Hatırlarsanız kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demiştik ve kesiyoruz. Dedik ki; Fetih yakındır, inşallah buna inanarak da yola devam ediyoruz. Fethin yakın olduğuna inananlar bir şeye daha inanırlar: Yardım sadece Allah'tandır..

"SİNCAR'DA 220 TERÖRİST ÖLDÜRDÜK"

Sincar'da yaklaşık 210 220 tane teröristi orada hallettik. En önemli alanlarını orada vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Vakti saatinde ne yapmamız gerektiğini biliriz, bir gece ansızın gelebiliriz.

Bunlar tehditlerini sallayıp dururlar biz bu tehditlere aldanarak yola çıksaydık rabbim bize bu günleri göstermezdi. Biz kefenimizi giydik yola çıktık.

"PKK'YA YERALTINDA DA HAYAT YOK"

Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETÖ'nün devletten, hayatımızdan sökülüp atılması konusunda çok büyük mücadele gerçekleştik. Bu vücudumuzda öylesine metaztaz yaptı ki, her yerden temizlenmesi gerekiyor. Ne demiştim; inlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik giriyoruz. Şu anda askerimiz, polisimiz, dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de Bestler deresinde 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle şehrin altına yeni şehirler kurmak suretiyle orada kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar.

Şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte yerin altında da bunlarla savaşıyorlar. Sınırın ötesinde PYD ile YPG ile görüyorsunuz kimlerin desteğiyle bize nasıl saldırıyorlar. Havanlarla, top mermileri. Ama oraları da onlara mezar ediyoruz. ."

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