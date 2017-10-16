Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Baykal bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.
GECE YARISI ATEŞİ YÜKSELDİ
CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşinin yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.