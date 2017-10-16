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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Baykal bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş'i telefonla arayarak bilgi aldı.

16.10.2017 - 10:10
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ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi.

GECE YARISI ATEŞİ YÜKSELDİ

CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşinin yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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