Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay sürprizi

Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçuk ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Kuran-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

"BİZDE ZOR ÇAYI VAR REİS"

Müezzinoğlu’nu açılış konuşmasını yaparken protokolün hemen yanındaki bir binadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz bir çay ikramı yapıldı. Programı balkondan takip eden daire sakinleri, Erdoğan ve protokol üyelerine bir tepsi ile çay gönderdi. Çay gönderilen evin balkonundan uzatılan pankartta, misafirlere teklif veya talep olmadan yapılan çay ikramına söylenen bir söz, "Vanlılarda zor çayı var reis" yazılı olduğu dikkat çekti.

ÇAY İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

İkramı geri çevirmeyen Erdoğan, çayını yudumladıktan sonra balkondaki vatandaşlara dönerek memnuniyetini gösterdi.