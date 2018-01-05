Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fransa'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 10.25'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden hareket etti.

4 BAKAN EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da Paris'e gitti.





MECLİS BAŞKANI UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.