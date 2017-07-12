Erdoğan'dan adalet yürüyüşü tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımında konuştu.

"SİZ KİM ADALET KİM"

Erdoğan, "Bunlar milleti de kendileri gibi balık hafızalı zannediyorlar. Biz Menderes'i ve iki önemli arkadaşını ipe götürenleri unutmadık. Siz kim adalet kim? Teröristler için 450 km. yol yürüyenler, onların şehit ettikleri için 4.5 dakikalarını ayırıp Fatiha ya da Yasin okumuş mudur?" dedi.

Teröristleri için yürüyenler şehitleri için gözyaşı döktü mü VİDEO

"SOKAKTA ARANAN ADALETİN ADI İNTİKAMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır. Adaletin aranacağı meşru zeminler bellidir. Meclis'i çalıştırmamak için her yola başvuranlar, şimdi çıkmış 'Meclis devre dışı bırakıldı' diye uğraşıyorlar. Bunun için de ağlamaya başladılar. Anayasa Mahkemesinden kürsü hakimlerine, savcılara kadar hukuk sisteminin tüm mensuplarına hakaret edenler, 'adalet' diye yeri göğü inletiyor. Adalete giden tüm yolları tıkamayı maharet sananlar siz değil misiniz?

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"KILIÇDAROĞLU, BİZDEN DİKENE SU VERMEMİZİ İSTİYOR"

Ankara'dan İstanbul'a yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe'de ifşa etti. Kendisi adalet yürüyüşü demişti olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini duyunca aklıma Mevlana Hazretleri'nin adalet tanımı geldi. Ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor Mevlana hazretleri. Bunlar ağaca değil dikene su veriyor. Darbecileri savunan CHP genel başkanı bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor. Hasta dediler, durumu çok kötü dediler, cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki bayağı yürüyebiliyor. Hani hastaydı bu yahu! Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle nasıl omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar.

18 BİN KİLOMETRE YOL İNŞA ETTİK BUNLARIN ÜÇ HAFTALIK YÜRÜYÜŞÜ KADAR SES ÇIKARMADIK





O gün öğle sonrasına kadar havalimanında arkadaşlarımızla olduk. Oradan atamalarımızı yaptık, duruma hakim olduk. 16 saat gibi bir sürede elhamdülillah işi bitirdik. Niye, önemli olan inanmaktı da ondan. Hocalırımız lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır derdi. İşte bunlar dağın arkasına saklananlardan. Kaçıp, hemen belediye başkanının evine saklan. Bizde hamdolsun bu yok. Biz kararlıyız. Biz bu ülkede 18 bin kilometrenin üzerinde bölünmüş yol inşa ettik. Emin olun bunların 3 haftalık yürüyüşü kadar gürültü çıkarmadık.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ NEYSE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DE ODUR

Bizim için Çanakkale Şehitleri neyse 15 Temmuz şehitleri de odur. Biz şehitlerimizin silsilesini ta Hz. Hamza (R.A)'ya kadar götürüyoruz. 80 milyon Türk Milletinin tüm dünyanın gördüğü darbeyi bir tek CHP genel başkanı ve avanesi farkedememiş. Türkiye'de bir tane 15 Temmuz oldu, o da milletin 15 Temmuz'u. Şimdi OHAL kalksın, hapishaneler boşaltılsın, mahkemeler dağıtılsın diyenler, o gece olup bitenlerden haberi olmayanlardır. CHP genel başkanının yaptıkları da söyledikleri de şahsımın temsil ettiği Cumhurbaşkanlığını bir kenara bırakarak söylüyorum: Şehitlerimize ve gazilerimize, sokaklara çıkan milyonlara, gazi Meclisimize, yargıya, hükümete saygısızlıktır. CHP genel başkanının yaptıklarından, söylediklerinden memnun olan FETÖ'cüler ve PKK'lılardır. zaten Kandil desteklerini bildirmiyor mu?"