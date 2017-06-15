Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar programında konuştu.

TERÖR YANDAŞLARI OLAY ÇIKARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için gittiği Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği önünde terör örgütü PKK yandaşları olay çıkamıştı. Çıkan olaylara Erdoğan'ın korumaları müdahale etmişti.

Ardından ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarını suçlayarak 12 koruma hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tekpi VİDEO

"BU NASIL BİR HUKUKTUR"

"Benim korumalarımdan 12 tanesi için tutuklama kararı çıkarmışlar. Bu nasıl bir yasadır, bu nasıl bir hukuktur? Bu korumalar, beni korumayacaksa niçin bunları ben yanımda Amerika'ya götürüyorum? Amerika'nın Hans'ı ile George'u ile mi kendimi koruyacağım?"

"BENZER BİR ŞEY TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ OLSA.."

"Amerikadayım, PKK terör örgütü, FETÖ'cüler hep birlikte birleştiler, 40-50 metre mesafede şahsıma karşı orada gösteri yapıyorlar. Amerikan polisi hiçbir şey yapmıyor, dokunmuyor. Acaba benzer bir şey Türkiye'de yapılmış olsa tavır ne olur, düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadıkları gibi onlara karşı müdahalede bulunan oradaki bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımızdan iki tanesini içeri almışlar dün. Böyle şey olabilir mi?"