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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKPM kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'nin kararıyla ilgili "Karar tamamen siyasi tanımıyoruz." açıklaması yaptı.

25.04.2017 - 21:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKPM kararına tepki

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararını değerlendirdi.

Erdoğan, "Karar tamamen siyasi tanımıyoruz." açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin 2004 yılında çıktığı denetim sürecine geri dönmesini öngören tasarıyı onaylamıştı. Böylece AKPM; 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime almıştı.

"RESMİ SONUÇLARDAN SONRA AK PARTİ'NİN BAŞINA DÖNECEĞİM"

Ayrıca Erdoğan, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına döneceğini açıkladı.

"OPERASYONLARLA İLGİLİ ABD VE RUSYA'YA BİLGİ VERDİK"

Öte yandan TSK'nın Sincar'a düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgi verdik. Teröristler yok edilene kadar operasyonlar sürecek" dedi.

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