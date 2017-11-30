taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.826
USD
3,9444
EURO
4,6716
ALTIN
162,53
PETR
63,1800

Erdoğan'dan ABD'deki davaya ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reza Zarrab davasıyla ilgili "Doğruyu yaptık, ambargoyu delmedik" dedi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 14:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan'dan ABD'deki davaya ilişkin ilk yorum

Erdoğan'dan ABD'deki davaya ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başlayan Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı İran'a yönelik ambargo odaklı davayı değerlendirdi.

"DOĞRU OLANI YAPTIK, AMBARGOYU DELMEDİK"

Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olan yaptık, ambargoyu delmedik." dedi.

ABD'YE İRAN AMBARGOSUNU DELMEME TAAHHÜTÜNDE BULUNULMADI

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ABD'ye "Böyle bir taahhütte (İran ambargosunun delinmesi konusu) bulunmadığını" belirtti.

"KILIÇDAROĞLU BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belge' çıkışı için ise "Bu hamlenin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
MÜSİAD Başkanı Kaan: Türkiye hedef tahtasına konuluyor
Abdurrahman Kaan, ABD'de devam eden davayla ilgili "Türkiye'nin hedef tahtasına koyulduğunu görün" dedi.
CHP ve Saadet Partisi'nin Reza Zarrab tavrı
ABD'de Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik darbe planının parçası olan davayla ilgili CHP ve Saadet Partisi'nden farklı açıklamalar geldi.
Boğaziçi Üniversitesi’ni yasa boğan ölüm
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Yrd. Doç. Emre Aksan(78) evinde ölü bulundu.
AİHM CHP'nin anayasa referandumu başvurusunu reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CHP'nin anayasa referandumu başvurusunu reddetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

217
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

249
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

170
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

161
Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

76
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

221
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM