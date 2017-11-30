Erdoğan'dan ABD'deki davaya ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de başlayan Reza Zarrab'ın tanık, Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı İran'a yönelik ambargo odaklı davayı değerlendirdi.

"DOĞRU OLANI YAPTIK, AMBARGOYU DELMEDİK"

Türkiye'nin İran ile ticari ve enerji ilişkisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olan yaptık, ambargoyu delmedik." dedi.

ABD'YE İRAN AMBARGOSUNU DELMEME TAAHHÜTÜNDE BULUNULMADI

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ABD'ye "Böyle bir taahhütte (İran ambargosunun delinmesi konusu) bulunmadığını" belirtti.

"KILIÇDAROĞLU BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belge' çıkışı için ise "Bu hamlenin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.