Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sonrası Türkiye'ye dönüştü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan Brüksel'e gitmeden önce Ömer Faruk Kavurmacı hakkında bir açıklama yapmıştı. Ardından Devlet Bahçeli'den buna karşı tepki niteliğinde bir açıklama gelmişti. Erdoğan'a Bahçeli'nin açıklamaları soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi, burada tabi bir defa ciddi bir yanlış anlama var. Benim bu yolculuğa çıkarken yapmış olduğum basın toplantısındaki açıklamalarımın muhatabı sayın Bahçeli değildi.

"BİRİLERİ BAHÇELİ'Yİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ"

Bana göre birileri sayın Bahçeli'yi yanlış yönlendirdi, yanılttılar gibi geliyor. Çünkü ne benim ifadelerim içerisinde Bahçeli'nin adı geçiyor, ne de onunla ilgili orada en ufak bir ifade var.

"İFADELERİM KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİKTİ"

Tam aksine, ana muhalefetin başındaki zatın birçok yanlışlarını pazara çıkaran bir cevap bu. Ona yönelik idi. Çünkü, şu anda ben partimin başındayım.

"PARTİMİZLE ALAKALI OLMAYAN BİRİSİYLE İLGİLİ BİR KONU"

Partimle ilgili herhalde bir cevap verme yetkim var. Bu konuda da, FETÖ'ye karşı bu denli kararlı bir duruş sergileyen, adeta savaş açmış birisi olarak, eğer partimizin içinde böyle birisi varsa, bunu bize tevsik edin, biz bunu bir dakika partimizde tutmayız, göndeririz. Ama kalkıp partimizle alakalı olmayan, İstanbul Belediye Başkanının damadıyla alakalı bir konu.

"ÖMER FARUK KAVURMACI DENETİMLİ"

Şimdi bir defa, onun partimizi siyasi temsil yetkisi var mı, yok. Öbür taraftan yargı onu denetimli serbestlikle bırakmış. Bu yargıyla alakalı bir konu. Onun üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi üzer. Bu konuda da herhalde sessiz kalmamak gerekir. Ama maalesef, bu denli bu twitlerin atılmış olması doğru değil. Kaldı ki ben öyle twit işleriyle uğraşamam."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesiyle ilgili soruya "Denetimli serbestlikle bırakılmış vaziyette. Bunu kalkıp da siyasi partinin içerisinde bu şekilde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddi değil. Önce bunlar kendi işleri ile uğraşsınlar." cevabını vermişti.

