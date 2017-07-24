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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeş kavgasından kazananın çıkmayacağını vurguladı.

24.07.2017 - 06:59
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Katar krizinin çözümü için Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te önemli temaslarda bulundu.

KATAR KRİZİ KARDEŞ KAVGASI

Suudi Arabistan'da Kral Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine ilişkin "Kardeş kavgasının kazananı olmaz" dedi.

İLİŞKİLER GÜÇLENSİN

Krizlerin kimseye katkı sağlamayacağını belirten Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı, Katar krizine ilişkin birleştirici mesajlarını yineledi.

KUVEYT'E TEŞEKKÜR

Suudi Arabistan'dan sonra Kuveyt'e giden Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmed el Cabir el Sabah tarafından karşılandı.

Kuveyt Emiri'ne, Katar krizinde arabulucuk rolü üstlendiği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik beraberlik mesajlarını burada da yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

TÜRKİYE-KUVEYT İLİŞKİLERİ

Erdoğan ile Kuveyt Emiri arasında yapılan görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birlik beraberlik mesajı

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