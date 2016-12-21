Erdoğan'dan suikast açıklaması: FETÖ'yü gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BUNU GİZLEMEYE GEREK YOK

Erdoğan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a düzenlenen saldırıya ilişkin şunları söyledi; "Rus Elçi'ye suikastte bağlantılar FETÖ'yü gösteriyor. Suikastçı FETÖ terör örgütüne mensup. Bunu gizlemeye gerek yok. Çok açık net söylemek zorundayım. Silahlı kuvvetlerimizin içinde olduğu gibi polis teşkilatımızın içinde bu kirli örgüt halen var. Bunların temizlenmesi de devam ediyor. Hassas olmak durumundayız. Karlov'un böyle bir suikaste kurban gitmesi bizleri üzmüştür. Türkiye'deki görevi süresinde müstesna diplomatlardan biri olarak tanıdım. Türkiye'nin iç işlerine dahil olmamış, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye çalışan bir diplomattı. Öbürü bedelini ödedi.

Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu VİDEO

NEDEN CANLI YAKALANMADI

Bazıları spekülasyon yapıyor niye canlı yakalanmadı diye. Canlı yakalamaya çalışıldığında bedel ödenince, İstanbul'da 5 polis üzerine gitti 1 kişi 5 polisi şehit etti. Bunlar o andaki ruh halidir. Tasarruf halidir. Bu tasarruflarda bazen başarılı olursunuz bazen olamazsınız. Burada da vuran arkadaşımız kendi elini öbür tarafa doğru sallayınca bomba mı çıkaracak endişesiyle vurma durumunda kaldı. Bundan sonraki süreci de Rusya'dan da gelen soruşturma heyetiyle bizim soruşturma heyetlerimiz birlikte yürütüyorlar. Temenni ediyorum ki en kısa sürede neticeye varılacak. Bu kişinin yurt dışı bağlantılarına yönelik ipuçları var. MİT ve soruşturma birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor."