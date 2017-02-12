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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab değerlendirmesi

El Bab'da durumun artık an meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, sırada Münbic ve Rakka'nın olduğunu söyledi.

12.02.2017 - 13:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turu öncesi İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab değerlendirmesi

DEAŞ EL BAB'I TERK EDİYOR

Gündemi değerlendiren Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelen bir soru üzerine; "Şu anda El Bab, gerek bizim tarafımızdan gerek ÖSO tarafından kuşatılmış vaziyette. Güçlerimiz ÖSO ile birlikte merkeze indi. En önemli nokta olan, hastane kısmı tamamen alınmıştı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra, süreç daha hızlı gelişmeye başladı. Artık DEAŞ güçleri El Bab'ı terketme sürecine girdi. Bundan sonrası an meselesidir.

SIRADA MÜNBİC VE RAKKA VAR

El Bab, hallolmak üzere. Bundan sonrası için Münbic ve Rakka olayı var." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab değerlendirmesi

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