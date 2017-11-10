taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.910
USD
3,8685
EURO
4,5097
ALTIN
159,86
PETR
64,0800

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk mesajı

Elon Musk ile yaptığı görüşmede Musk'ın hayallerinin peşinden koştuğunu anlattığına değinen Erdoğan 'her şey hayalle başlar' dedi.

10.11.2017 - 16:14
  1. Haberler
  2. Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Genç Kadın Liderler Programı sertifika töreninde yaptığı konuşmada bu konuya değinen Erdoğan, "Musk gibi olun." mesajı verdi.

"HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLIYOR"

"Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk mesajı VİDEO

"ELON 'BİR ARA BEN TÜKENDİM AMA YILMADIM' DEDİ"

Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm. 'Bir ara ben tükendim' diyor, 'Bittim, artık para kalmadı bende' diyor. 'Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim' diyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk mesajı

İlginizi Çekebilir
Batman'da Atatürk, Kürtçe ağıt yakılarak anıldı
Batman'daki Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü töreninde, bir öğrencinin Kürtçe ağıt yakması uzun süre alkış aldı.
Adana'da Ata'ya saygı zinciri
Adana'da yaklaşık 10 bin kişi 'Ata'ya saygı zinciri' oluşturdu.
Cam filmi cezaları durduruldu
Cumhurbaşkanı konuya el attı. Polisler yasağa ilişkin yeni karar alınana kadar cam filmi olan araçlara ceza yazmayacak.
TSK: Hava operasyonlarında 96 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'nın açıklamasına göre, Kandil, Zap ve Asos Dağı bölgelerinde hava operasyonları düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

Kemal Kılıçdaroğlu kimdir

88
İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı

231
Cam filmi cezaları durduruldu

Cam filmi cezaları durduruldu

361
Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı

48
HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı

132
Buse Narcı'dan dövme açıklaması

Buse Narcı'dan dövme açıklaması

17
Uğur Dündar: Bir gün herkes 'Olmasaydın, olmazdık' diyecek

Uğur Dündar: Bir gün herkes 'Olmasaydın, olmazdık' diyecek

362
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM