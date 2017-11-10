Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Genç Kadın Liderler Programı sertifika töreninde yaptığı konuşmada bu konuya değinen Erdoğan, "Musk gibi olun." mesajı verdi.

"HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLIYOR"

"Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elon Musk mesajı VİDEO

"ELON 'BİR ARA BEN TÜKENDİM AMA YILMADIM' DEDİ"

Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına sakın müsaadet etmeyin. Buradaki tüm kardeşlerimin meseleye bu açıdan yaklaşmalarını, özgüven sahibi olmalarını, Elon'da da bunu gördüm. 'Bir ara ben tükendim' diyor, 'Bittim, artık para kalmadı bende' diyor. 'Yılmadım, azmettim, kapılar açıldı ve şu andaki duruma geldim' diyor."