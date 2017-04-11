taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.669
USD
3,7111
EURO
3,9410
ALTIN
150,16
PETR
55,7900

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilik inancının dini bayramlarından biri olan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

11.04.2017 - 15:34
  1. Haberler
  2. Gündem

erdoğan

"Hamursuz diye de adlandırılan Pesah, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabildiklerinin en önemli göstergelerinden biridir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

MUSEVİ VATANDAŞLARIMIZIEN İÇTEN DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

"Yahudilerin Mısır'da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hamursuz diye de adlandırılan Pesah, tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabildiklerinin en önemli göstergelerinden biridir.

Yüzyıllardan beri toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Türk Musevi Cemaati, ekonomik, ticari ve içtimai hayatımızın bütün alanlarında ülkemize önemli katkılarda bulunmaktadır. Huzur ve güven içinde bir arada yaşadığımız, ülkemizin eşit birer ferdi olan Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı

552
G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

50
Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'da patlama

48
Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı

369
Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

Madonna'nın kızı koltuk altı tüyleriyle dikkat çekti

58
İVEM'in referandum araştırması

İVEM'in referandum araştırması

93
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu: Savaşa hazırız

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM