Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollanda açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'nde toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

HOLLANDA BİR MUZ CUMHURİYETİ GİBİ DAVRANMIŞTIR

Hollanda'nın anti demokratik uygulamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'dan ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bunlar birbirini ısırmaz. Hollanda bir AB ülkesi gibi değil muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Mızrak çuvala sığmaz. Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"NEYİ DÜZELTİYORSUN YA, SEN DAHA BEDEL ÖDEMEDİN"

"Bir süredir Almanya başta olmak üzere, hemen tüm Avrupa ülkelerinde benzer zorluklarla karşılaşıyoruz. Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; 'Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz.' Neyi düzeltiyorsun ya, dur bakalım, dur. Daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin."

TUTURMUŞ TEK ADAMLIK

"Tutturmuş bir tek adamlık, tek adamlık... Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun. Tek adam sensin. Öyle mi? Eğer senin, partinin mensuplarının iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Partinin tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Aldığın oylar ortada. Hala partinin başında duruyorsun. Batı'da bir parti başkanı bir seçim kaybetse, iki seçim kaybetse hemen istifasını verir gider ama bunda böyle bir nezaket yok. Anlamaz bu işten ama er veya geç Kemal gidicidir."

ER YA DA GEÇ KEMAL GİDİCİDİR

"Ana muhalefetin başındaki zat, milleti aldatmak için yalan söylüyor. Tutturmuş bir tek adamlık tek adamlık. Varsa yoksa tek adam sensin ya. Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun ya, tek adam sensin. Eğer senin partinin mensuplarnın iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Batı’da bir partinin başkanı, bir seçim iki seçim kaybetse, istifasını verir gider. Ama bu anlamaz bu işten. Ama er yada geç Kemal gidicidir. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez."