taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.712
USD
3,6434
EURO
3,8900
ALTIN
146,00
PETR
53,3700

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kolombiya'ya destek mesajı

Erdoğan, Devlet Başkanı Santos'a gönderdiği mesajda, üzüntüsünü ifade etti ve yaraların sarılması için desteğe hazır olduklarını belirtti.

03.04.2017 - 11:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kolombiya'ya destek mesajı

Erdoğan, yaşanan felaket nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a mesaj gönderdi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Mesajında, sel ve heyelan nedeniyle 250'ye yakın kişinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kolombiya devleti ve halkının ızdırabını yürekten paylaştığımızı ve bu felaket sonrasında yaraların sarılması için her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu elim olay nedeniyle, şahsım ve milletim adına dost Kolombiya halkı ve hükümetine, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e tepki

93
Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

Referanduma 13 kala son anket: Fark açıldı

168
Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

Bahçeli Abdullah Gül'ü eleştirdi

164
Ünlü model Raudha Athif intihar etti

Ünlü model Raudha Athif intihar etti

24
Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

Baykal: Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz

578
Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

Kılıçdaroğlu oğluna kız istedi

50
ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM