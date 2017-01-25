Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Madagaskar'da açıklamalar

Madagaskar'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da Madagaskar - Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye ekonomi alanında son dönemlerde adeta bir başarı hikayesi yazdı. Dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını önümüzdeki yıl açıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerle verimli işbirlikleri yapıyoruz. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız, kıskançlık değil. Sizinde dediğiniz gibi tek ağaçtan orman olmaz. Güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için ekonomik ilişkilerimizi, ilişkilerimizin derinliğine yakışır bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz.

"ÖZELLİKLE İŞADAMLARI DERNEKLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir darbe girişimine maruz kaldığını biliyosunuz. Bu alçak FETÖ örgütünün Madagaskar'daki yapılanmalarını biliyoruz. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik. Biizim sizden bir ricamız olacak Adının içinde Türkiye geçen ama büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle iş adamları derneklerine lütfer itibar etmeyin.