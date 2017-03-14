Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında dün akşam açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZSIN"

Metin Feyzioğlu'nun Hollanda'nın resmi yayın organı Nos TV'deki Hayır kampanyasına değinen Erdoğan, "Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye'de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı." diyerek Feyzioğlu'na "Sen Barolar Birliği'nin Başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın." sözleriyle seslendi..

Feyzioğlu Hollanda devlet televizyonunda VİDEO

"TÜRKİYE'DEN BAŞLADI AVRUPA'YI DOLAŞIYOR"

"Evet için benim bakanıma konuşma imkanı vermeyenler... Türkiye Barolar Birliği Başkanı oralara gitti. Oralarda kampanya yapıyor. Barolar Birliği Başkanı şu anda Türkiye'den başladı, Avrupa'yı dolaşıyor. Ve bu hukukçu.

Barolar Birliği Başkanı'nın oralarda böyle bir çalışmayı yapması ne demek biliyor musunuz. Türkiye'de benim konumum bundan sonra belli.

"SEN SİYASETÇİ DEĞİLSİN"

Sen şimdi hukuk içerisinde bundan sonra acaba Türkiye'de yönetim içinde bulunanlarla nasıl bir araya geleceksin. Sen bir defa benim kapımı çalamazsın. Kapattım kapıyı. Niye, çünkü sen Barolar Birliği'nin Başkanısın. Yani hukuk nedir bunu bildiğini iddia eden bir kurumun başkanısın. Böyle bir şey yapamazsın.

Siyasetçi değilsin. Böyle bir şeyi yaptığı anda karşına yarın bunun faturası çıkar. Nitekim bir çok baro bu noktada isyanda. Artık o bizi temsil etmiyor noktasındalar.

Ve gittiği yerlerde de, bazı yerlerde terör örgütleriyle iltisaklı olanlarla da birlikte oluyor. Tabi burada HDP'li, CHP'li bütün vekillerle beraber buraları dolaşıyorlar. Dolayısıyla hayır diyenlerin oturduğu nokta bu."