Erdoğan'dan korucu ve muhtarlara prim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 37.Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.
"MUHTARLARIN SGK PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK"
Muhtarlara müjde veren Erdoğan, "Muhtarların 613 lira olan SGK primlerini devlet karşılayacak" dedi.
"KORUCULARI SİGORTALI YAPACAĞIZ, PRİMLERİNİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖDEYECEK"
Korucuların da sigortalı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm güvenlik korucularını sigortalı hale getiriyoruz, 578 liralık sigorta ödemesini İçişleri Bakanlığı yapacak" dedi.