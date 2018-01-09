taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.480
USD
3,7630
EURO
4,4895
ALTIN
159,08
PETR
67,7400

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

THY'nin yurt dışı temsilcilerini konuk eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerimiz Türk Hava Yolları'dır" dedi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın yurt dışı temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türk Hava Yolları'ndan övgülerle bahseden Cumhurbaşkanı, havayolunun artık halkın yolu haline geldiğini söyledi.

Türk Hava Yolları yönetiminin çalışmalarından da gayet memnun kaldığını belirten Erdoğan, bunun ayrı bir başarı olduğunu ifade ederek; "Bazıları diyor ya, çoluk çocuğa mı bırakıyorsunuz. Mesele bir defa yaşta değil baştadır. Bunu bilmeleri lazım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

"OTOBÜSLERİN KAMYONLARIN ARKASINDA...."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Otobüslerin kamyonların arkasında tek takibim THY yazardı. Çocukluğumda, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar uçağın geçişini seyrederdik.

Şirketimiz, havayolunu öyle bir duruma getirdi ki, artık havayolu otobüslerden ucuz hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

FOTOĞRAF: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı

"THY İLE REKABET EDEMEYEN FİRMALAR..."

Havayolu artık halkın yolu haline geldi. THY ile rekabet edemeyen firmaların sektörden çekildiğini görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

"EN YÜKSEK DEĞERİMİZ TÜRK HAVA YOLLARI"

Türkiye'nin diğer alanlarda gösterdiği atılım elbette önemlidir, ancak küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerimiz Türk Hava Yolları'dır.

"GENÇ BİR EKİP VAR BU AYRI BİR BAŞARI"

Türk Hava Yollarımızın tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Sizlerden sadece THY'nin değil ülkemizin ve milletimizin beklentilerinin de büyük olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanından ve kadrosuna kadar genç bir ekip olduğunu biliyor ve görüyorum. Bu ayrı bir başarı.

Bazıları diyor ya, çoluk çocuğa mı bırakıyorsunuz diye. Mesele bir defa yaşta değil baştadır. Bunu bilmeleri lazım. Biz hayatımızın her döneminde gençlerimize güvendik."

İlginizi Çekebilir
Denizli'deki darbe girişimi davasında karar
Tuğgeneral Özbakır ve eski Albay Akman ağılaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında KDV oranlarının orantısızlığını eleştirerek Gucci takanın, Prada ayakkabı giyenin yüzde 8, Tezek yakanın yüzde 18 KDV ödediğini söyledi.
Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin destek açıklamalarının ardından kendisini Beştepe'ye davet etti.
Erdoğan: Bu trenden düşenler, düştükleri yerde kalırlar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

136
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

134
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

124
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

119
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

39
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

55
Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

381
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM