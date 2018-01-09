Cumhurbaşkanı Erdoğan THY'den övgüyle bahsetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın yurt dışı temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türk Hava Yolları'ndan övgülerle bahseden Cumhurbaşkanı, havayolunun artık halkın yolu haline geldiğini söyledi.

Türk Hava Yolları yönetiminin çalışmalarından da gayet memnun kaldığını belirten Erdoğan, bunun ayrı bir başarı olduğunu ifade ederek; "Bazıları diyor ya, çoluk çocuğa mı bırakıyorsunuz. Mesele bir defa yaşta değil baştadır. Bunu bilmeleri lazım." diye konuştu.

"OTOBÜSLERİN KAMYONLARIN ARKASINDA...."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Otobüslerin kamyonların arkasında tek takibim THY yazardı. Çocukluğumda, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar uçağın geçişini seyrederdik.

Şirketimiz, havayolunu öyle bir duruma getirdi ki, artık havayolu otobüslerden ucuz hale geldi.

FOTOĞRAF: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı

"THY İLE REKABET EDEMEYEN FİRMALAR..."

Havayolu artık halkın yolu haline geldi. THY ile rekabet edemeyen firmaların sektörden çekildiğini görüyoruz.





"EN YÜKSEK DEĞERİMİZ TÜRK HAVA YOLLARI"

Türkiye'nin diğer alanlarda gösterdiği atılım elbette önemlidir, ancak küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerimiz Türk Hava Yolları'dır.

"GENÇ BİR EKİP VAR BU AYRI BİR BAŞARI"

Türk Hava Yollarımızın tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Sizlerden sadece THY'nin değil ülkemizin ve milletimizin beklentilerinin de büyük olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanından ve kadrosuna kadar genç bir ekip olduğunu biliyor ve görüyorum. Bu ayrı bir başarı.

Bazıları diyor ya, çoluk çocuğa mı bırakıyorsunuz diye. Mesele bir defa yaşta değil baştadır. Bunu bilmeleri lazım. Biz hayatımızın her döneminde gençlerimize güvendik."