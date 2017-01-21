Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı sistemi değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Artık kararın millette olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "Millet, referandumda nihai kararı verecek, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır" dedi.

EL ELE VERECEĞİZ

"Birileri hala ne yaptınız ki diyor. Hamdolsun ne yaptınız ki diyenlere dün akşam sabah namazına doğru parlamento güzel bir cevap verdi, ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir.

Şimdi milletim inşallah gerçek ve nihai kararı verecektir. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye sıçrama noktasına gelecektir.

Milletimiz için hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun.

El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."



