Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Alman basınında

Spiegel Online, Cumhurbaşkanının açıklamalarını 'Erdoğan Nazi kıyaslamalarını durdurmak istemiyor' başlığıyla okuyucularıyla paylaşırken, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e sitemi ve referandum öncesinde Almanya'ya ziyaretinin gündeminde olmadığı yönündeki ifadelerini ön plana çıkartı.

Bild Gazetesi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini 'Erdoğan şimdilik Almanya'ya gelmiyor' başlığıyla verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevkidaşı Steinmeier'e yönelik sitemkar sözleri ile Alman medyasına dönük olarak Nazi kıyaslamasını sürdüreceği, ayrıca 16 Nisan sonrasında geri kabul anlaşması ve AB ile ilişkilerin gözden geçirileceğine yönelik ifadeleri Bild gazetesinin öne çıkardığı başlıklar oldu.

Cumhurbaşkanının açıklamalarını 'Erdoğan kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor' başlığıyla veren Welt-N24 haber sitesi de aynı başlıkların altını çizdi.