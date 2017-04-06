Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada gündemi değerlendiriyor;

Bugün, toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 281 trilyon olan 78 projenin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz.

Bugün, toplam yatırım bedeli 250 trilyon lira olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz.

76 kilometre bölünmüş yol vardı, şimdi bunu 547 kilometreye çıkardık.

FOTOĞRAF: Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına kısa bir ara vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde yaşanan skandalları izletti.

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