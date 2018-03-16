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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dil devrimiyle Türkçeye suikast yapıldığını, Türkçenin ruhsuz kelimelerin tasallutu altına girdiğini ve geçmişle bağın kopartılmaya çalışıldığını ifade etti.

AA | 16.03.2018 - 09:22..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dil devrimi eleştirisi

erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde dil devrimini "Türkçeye suikast" olarak niteledi ve "Dil devrimi adı altında damarlarımız kesildi." diye konuştu.

"DİLİMİZE SUİKAST YAPILDI"

"Bugün gençlerimizin Fuzuli, Baki, Şeyh Galip bir yana Mehmet Akif'i, Ömer Seyfettin'i ve Ahmet Haşim'i dahi anlayamıyor olması, bu dönemde dilimize yapılan suikastin sonucudur." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dilimizin zenginliğini kendi elimizle yok etmeye çalıştığımız bu cinnet dönemini artık inşallah geride bıraktığımıza inanıyorum." dedi.

Erdoğan Türkçenin, dünyanın en kadim dillerinden biri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

TÜRKÇEMİZ RUHSUZ KELİMELERİN TASALLUTU ALTINA SOKULDU"

"Türkçe en azından ilk yazılı metni Orhun Abideleri ile gücünü ve yaygınlığını ispatlamış bir dildir. Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum.

Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız, tuzsuz, ruhsuz kelimelerin tasallutu altına sokularak kadim medeniyet ile arasındaki bağ kopartılmaya çalışılmıştır. Bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Bir milletin siz dil noktasında bu damarı kestiğiniz anda dedesi ile arasındaki bağı kesmiş oluyorsunuz."

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