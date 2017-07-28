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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisine güveni tam

OHAL'in yatırımcılar için bahane olmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, Türk ekonomisinin iyi yolda olduğunu söyledi.

28.07.2017 - 08:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ekonomisine güveni tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi.

50 dakikalık toplantıda önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Türk ekonomisine de değindi. Ekonomide toparlanmanın süreceğini belirten Erdoğan, yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmelerin olduğunu ifade etti.

"YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN..."

OHAL uygulamasının yabancı yatırımlar için bir bahane olamayacağını kaydeden Erdoğan, "Ekonomide toparlanma sürecek. Yatırım, üretim ve istihdamda olumlu gelişmeler var. OHAL yabancı yatırımcılar için bir bahane olamaz. Biz vakti saati gelince bu bahaneyi de ortadan kaldırırız" dedi.

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