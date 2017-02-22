Cumhurbaşkanı'nın Müteahhitler Birliği Ödül Töreni konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı'nın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar;

"İŞVERENLER İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE HEVESLİ"

"İşverenlerimizin istihdam seferberliğine katılmaya hevesli olduğunu görüyorum. Milletimizin verdiği destek sayesinde, önümüze çıkan tüm engelleri birer birer aştık, bugünlere ulaştık.

"DEĞİŞİM HAYATIN ÖNEMLİ BİR GERÇEĞİDİR"

Değişim hayatın en önemli gerçeğidir. Millet olarak geçmişimizden aldığımız derslerle daha çok çalışmamız gerekiyor. Türkiye çok partili hayata geçtiğinden beri her alanda sürekli bir kriz halinde yaşamak zorunda kalmıştır. Gayri meşru güç odakları mevcut sistem içindeki bu çatlaklardan çıkarak nufüs kazanmışlardır. İnsanoğlu unutur, o yüzden bu gerçekleri hatırlatmakda fayda var.





"10 YILDIR SORUN ÇIKMAMASI AYNI EKOL SAYESİNDE"

Birileri diyor ki; 10 yıldır işler yürüyor, hiçbir sorun yok. Keramet sistemde değil. Aynı siyasi ekolden gelen insanlar olduğu için sorun çıkmadı.

"KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABERDİR"

Açıkça söylemeliyim. Bir evet safı var bir de hayır. Kandil ne diyor? Gelin hayırda buluşalım diyor. 40 yıldır bu ülke bunlarla mücadele ediyor. Bunların çağrısı hayır oyuna. Burası çok önemli: Kişi sevdikleriyle beraberdir bunu unutmayın."