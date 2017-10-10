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Cumhurbaşkanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle yaşanan vize krizi hakkında Büyükelçi John Bass'a sert tepki gösterdi.

10.10.2017 - 15:18
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Cumhurbaşkanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne tepki

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Sırbistan'da ev sahibi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı, soru-cevap kısmında Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinin sorulması üzerine Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi John Bass'a tepki gösterdi ve onu tanımadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne tepki VİDEO

"BÜYÜKELÇİ BİR DAKİKA BURADA TUTULMAMALI"

Erdoğan, konuyla ilgli şunları söyledi; "Öncelikşe şunu söyleyeyim bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir. Üst düzey yöneticilerin özellikle Dışişleri Bakanımızla bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara'daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması ve devletim adına aldım gibi bir ifadeyi kullanması düşündürücüdür. Durum böyleyse ABD'li üst düzey yöneticilerle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Büyükelçi kendi kafasına göre bu kararı aldıysa bir dakika orada tutulmamalı. Bu yetkiyi sana kim verdi denilmeli. Bizim büyükelçimiz böyle bir şey yapsa bir dakika tutmayız.

Cumhurbaşkanı'ndan ABD Büyükelçisi'ne tepki

"FETÖ'NÜN AJANLARI BAŞKONSOLOSLUĞA NASIL SIZDI"

FETÖ ile ilgili diplomatik yetkisi olmayan ABD konsolosluğundaki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilişkilerinin tespit edilmesi ve yargı ile paylaşılması bunun neticesinde bu kişinin önce gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından ikinci bir kişinin daha bu noktada olduğunun bildirilmesi İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. Bu ajanlar ABD Başkonsolosluğu'na nasıl sızdı. Sızmadıysa kim soktu? Bunların üzerinde durulmalı. Hiçbir devlet bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye bir kabile devleti değildir. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil.

"ONU ABD'NİN TEMSİLCİSİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Bu büyükelçi veda ziyaretinde bulunuyor. Şu anda bu büyükelçinin veda ziyaretini kabul etmiyoruz. Onu ABD'nin Türkiye'deki temsilcisi olarak görmüyoruz."

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