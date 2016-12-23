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Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonunu savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri 'dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Kilis'e bomba düşünce 'nerede Ey Devlet diyorsunuz" dedi.

Ajanslar | 23.12.2016 - 16:07
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Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonunu savundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Aliağa ilçesinde FSRU Projesi (Yüzer LNG Terminali/ Floating Storage and Regasification) açılış törenine katıldı.

''KİLİS'E BOMBA DÜŞÜNCE 'NEREDESİN HÜKÜMET?' DİYORSUNUZ''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK'nın DEAŞ'ın bulunduğu El Bab'a yönelik operasyonlarda şehit haberlerinin gelmesine ilişkin olarak "Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz. El Bab için birileri 'Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Kilis’e bomba düşünce 'Neredesin hükümet?' diyorsun, gidince 'Dünyayı biz mi kurtaracağız?' Sabır, sabır, en sonunda ÖSO ile buraya girdik; El Bab hallolmak üzere, milletimizin endişesi olmasın" diye konuştu.

Erdoğan: El Bab tamamlanmak üzere VİDEO

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