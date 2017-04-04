Cumhurbaşkanı'ndan İdlib açıklaması

Sabah saatlerinde Suriye'de Esad'ın İdlib'e kimyasal silahla saldırmasına devletin zirvesinden açıklama geldi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde bu sabah İdlib'de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığına değinerek, bu tür insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. Terörle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirmenin önemine işaret eden iki lider, Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini de vurguladı.