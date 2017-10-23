taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.661
USD
3,6965
EURO
4,3421
ALTIN
151,66
PETR
57,7100

Cumhurbaşkanı'nın Aliya'yı Anma Programı konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı'nda konuşuyor.

23.10.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. Gündem

erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan, bugün programları kapsamında Ankara'da.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aliya İzzetbegoviç Anma Programı'nda bir konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ALİYA BİR DÜŞÜNÜRDEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR"

"Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir.

"BUNLARIN CİBİLİYETİNDE BU VAR"

Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez.

"AVRUPA DEĞERLERİ YOK EDİLMİŞTİR"

Avrupa, Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır bunu böyle biliniz. Maalesef son 7 yılda kadim Avrupa değerleri bizzat bu değerlerin sahipleri tarafından itibarsız hale gelmiş, tek tek yok edilmiştir."

İlginizi Çekebilir
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin AB üyeliğini istiyor
Portekiz Dışişleri Bakanı Silva'yı kabul eden CHP Lideri, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin kesilmemesini diledi.
Cumhurbaşkanı, Melih Gökçek'le görüşecek
İstifa etmesi beklenen Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
ABD başkanlarının son hali
Teksas'ta düzenlenen etkinlikte bir araya gelen ABD'nin 5 eski başkanından ikisinin durumu kötüye gidiyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek
İstifası beklenen isimler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, bugün açıklama yapacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

347
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

181
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

143
IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

95
İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM