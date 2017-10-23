Cumhurbaşkanı'nın Aliya'yı Anma Programı konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, bugün programları kapsamında Ankara'da.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Aliya İzzetbegoviç Anma Programı'nda bir konuşma yapıyor.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"ALİYA BİR DÜŞÜNÜRDEN ÇOK DAHA FAZLASIDIR"

"Aliya sadece bir siyasetçi, bir düşünür ve aksiyon adamı değildir. Merhum Aliya bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesi, fazlasıdır. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir.

"BUNLARIN CİBİLİYETİNDE BU VAR"

Türkiye'ye gelecek olan batıdaki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana. Bayansa, bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde, cibilliyetinde bu var ama bir Müslüman'da bu olamaz çünkü Müslüman zulmetmez.

"AVRUPA DEĞERLERİ YOK EDİLMİŞTİR"

Avrupa, Bosna'da ölmüş, Suriye'de gömülmüştür. Sahile vuran masum çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır bunu böyle biliniz. Maalesef son 7 yılda kadim Avrupa değerleri bizzat bu değerlerin sahipleri tarafından itibarsız hale gelmiş, tek tek yok edilmiştir."

