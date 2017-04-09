Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşması

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı İzmir'de.

Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Buluşması'nda meydandaki halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"TÜM EFELERİ, KIZANLARI SELAMLIYORUM"

"İzmir, sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, hanımfendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. İzmir'in tüm efelerini, kızanlarını gönülden selamlıyorum.

İzmir, kendisini çantada keklik görenlere rekor bir evetle ders vermeye hazır mı? (Meydandan evet sesleri) Özlemişiz meğerse birbirimizi. 16 Nisan Türkiye'yle birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak.

"KANLARIMIZLA YOĞURARAK VATAN YAPTIK"

Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüzden beri bu topraklar bir daha düşman postalıyla kirletilemedi. Biz bu toprakları masa başında cetvelle çizerek değil, kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık.

"HADİ GEL DENİZE DÖK"

CHP'nin Konya milletvekili çıkmış, 16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi evetçiler. Hadi gel, kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı'da ondan aşağı kalmamak için hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den deniz dökmüş kadar sevineceklerini ifade ediyor. Hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi beliryeceksin.

"İSTİKRAR İÇİN SANDIKLARIN 'EVET'LE PATLAMASI LAZIM"

16 Nisan'dan sonra inşallah daha başka bir Türkiye daha başka bir İzmir olacak. Geçenlerde Sayın Başbakan'la Mersin Şehir Hastanesi'ni açtık. Balıkesir'i açtık. Yozgat, Isparta Sayın Başbakan oraları da açtı. İzmir de dahil bütün büyükşehirlerde şehir hastanelerini açacağız. Onlar yalanla, biz icraatle konuşuruz. Farkımız bu. İstikrar için 16 Nisan'da sandıkların 'evet'le patlaması lazım.

İzmir, 16 Nisan'da evet diyenleri buradan denize dökmekle tehdit edenlere gereken dersi verecek mi? (meydandan evet sesleri) İzmir, 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet mi? Güçlü Türkiye için evet mi? Müreffeh Türkiye için evet mi? İstikrarlı bir Türkiye için evet mi?"

Detaylar gelecek...