taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Buluşması'nda meydandakilere hitap ediyor.

09.04.2017 - 16:15
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşması

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı İzmir'de.

Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Buluşması'nda meydandaki halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"TÜM EFELERİ, KIZANLARI SELAMLIYORUM"

"İzmir, sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim, hanımfendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. İzmir'in tüm efelerini, kızanlarını gönülden selamlıyorum.

İzmir, kendisini çantada keklik görenlere rekor bir evetle ders vermeye hazır mı? (Meydandan evet sesleri) Özlemişiz meğerse birbirimizi. 16 Nisan Türkiye'yle birlikte İzmir için de tarihi bir dönüm noktası olacak.

Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşması

"KANLARIMIZLA YOĞURARAK VATAN YAPTIK"

Düşmanı İzmir'de denize döktüğümüzden beri bu topraklar bir daha düşman postalıyla kirletilemedi. Biz bu toprakları masa başında cetvelle çizerek değil, kanlarımızla yoğurarak vatan yaptık.

"HADİ GEL DENİZE DÖK"

CHP'nin Konya milletvekili çıkmış, 16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökeceklerini söylüyor. Bak işte burada şimdi evetçiler. Hadi gel, kimi denize döküyorsun görelim. Eski Genel Başkanı'da ondan aşağı kalmamak için hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den deniz dökmüş kadar sevineceklerini ifade ediyor. Hani özgürlük? Benim oyumun kaderini sen mi beliryeceksin.

Cumhurbaşkanı'nın İzmir konuşması

"İSTİKRAR İÇİN SANDIKLARIN 'EVET'LE PATLAMASI LAZIM"

16 Nisan'dan sonra inşallah daha başka bir Türkiye daha başka bir İzmir olacak. Geçenlerde Sayın Başbakan'la Mersin Şehir Hastanesi'ni açtık. Balıkesir'i açtık. Yozgat, Isparta Sayın Başbakan oraları da açtı. İzmir de dahil bütün büyükşehirlerde şehir hastanelerini açacağız. Onlar yalanla, biz icraatle konuşuruz. Farkımız bu. İstikrar için 16 Nisan'da sandıkların 'evet'le patlaması lazım.

İzmir, 16 Nisan'da evet diyenleri buradan denize dökmekle tehdit edenlere gereken dersi verecek mi? (meydandan evet sesleri) İzmir, 16 Nisan'da büyük Türkiye için evet mi? Güçlü Türkiye için evet mi? Müreffeh Türkiye için evet mi? İstikrarlı bir Türkiye için evet mi?"

Detaylar gelecek...

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

Alkollü Nejat İşler'den dublörlü kaçış

190
ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

90
Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

Nagehan Alçı: TSK’da 614 kişilik dev soruşturma

112
Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

Suriye savaşında silah şirketleri kazandı

58
ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

ETA silahlarını gömüyor: Yüzlerce patlayıcı bulundu

24
The Economist'ten 16 Nisan tahmini

The Economist'ten 16 Nisan tahmini

140
Kürt seçmenin tercihi: Evet

Kürt seçmenin tercihi: Evet

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM