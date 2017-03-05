Cumhurbaşkanı'nın Kadın ve Demokrasi Buluşması konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Kadın ve Demokrasi Buluşması'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı burada konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde;

"KADININ İÇİNDE OLMADIĞI DEMOKRASİ SÜRDÜRÜLEMEZ"

Kadınların, gençlerin içinde olmadığı bir demokrasi sadece eksik değil, aynı zamanda sürdürlemezdir. Kendi kişisel hikayemdeki başarımın sırrını, kadınları siyasetle buluşturmak diyebilirim. Gençleri siyasetle buluşturmamdır derim.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"

Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur. Medeniyetimizde ve kültürümüzde kadın haklarını istediğimiz istikametten geliştirmeye yönelik örnek mevcuttur. Birileri kadına yönelik şiddeti ve bir takım ifadeleri örnekleri öne çıkarıyorlar. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Öte yandan insan hakları zaviyesinden baktığımızda, bizim tarihimizde olumlu manada çok daha fazla kural vardır. Bunları asla gündeme getirmezler. Sıkıntıları bu konu üzerinden milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne saldırmaktır. İnsan doğrudan ve yanlıştan birini kendi iradesiyle seçme özgürlüyle yaratılmıştır.

"ANNELERİNİZİN AYAKLARININ ALTINI ÖPÜN"

Kadın erkekle eşit değildir demiyorum. Çok daha ötesidir. Vatanı bile, baba vatan değil, ana vatan olarak ifade eden gelenekten başka bir davranış beklenebilir mi? Kadın aileden başlayarak toplumsal hayatın her yerinde söz sahibidir. Dinimiz cenneti annelerin ayakların altına koydu. Onun için çocuklara tavsiyem, anneleriniz ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Üç beş psikopatın yanlışı ne bizi, ne inancımızı ne geleneğimizi temsil eder. Bunlara hak ettikleri cezayı vermek devletin, üzerlerinde toplumsal baskı kurmak milletin işidir. Mesele önce zihniyet meseledir. Siz ne kadar yaptırım getirirseniz getirin, facialar yaşanacaktır.

Terörist başları 16 Nisan'da oyumuz "hayır" diyor. 16 Nisan'da "hayır" oyu vermekle o değişrmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. Biz "evet" demekle 18 yaşındaki gençlerimizi yönetimde söz sahibi yapacağız. Bu ülkenin kadınları da 18 yaşında parlemontada da söz sahibi olacak. Biz gençliğimize inanıyoruz. Biz kadınımıza güveniyoruz.

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