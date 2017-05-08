Cumhurbaşkanı'nın Kudüs Vakıfları Forumu konuşması

Öğlen saatlerinde Kayseri'de Abdullah Gül'ün babasının cenaze törenine katılan Recep Tayyip Erdoğan, sonra İstanbul'a geçti.

Cumhurbaşkanı, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu" ile Vakıf Haftası açılış töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"3 DİN İÇİN DE KUTSAL ŞEHİR"

"Kimi öz yurdundan uzaklarda yaşamaya mecbur bırakılmış, 8 milyon Filistinli kardeşime selamlarımı, dualarımı gönderiyorum.

Burada bir inceliği de vurgulamak istiyorum. Biz, Mescid-i Aksa dediğimiz zaman orada onu Harem-i Şerif olarak ifade etmeyi eksik buluyoruz. Hepsi onun içindedir. Bunun bir defa böyle bilinmesini istiyorum. Kimse kimseyi aldatmasın. Bunun mücadelesini bütünüyle bu şekilde veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Kudüs 3 semavi din için de kutsal şehirdir.

"KUDÜS AŞKTIR, HASRETTİR"

"Kadim surlar içinde yürüyorum, Kudüs'te. Bir zaman diliminden diğerine" dizeleri ile Kudüs'ün bu vasfını çok güzel anlatır. Kudüs'te zaman bizim bildiğimiz vakitlere göre değil, kendi mecrasında akar. Kudüs, aşktır. Kudüs, hasrettir.





Bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Vakıflar binlerce yıllık toplum hayatımızın da kilit taşıdır. Ayakta kalabilmemizde vakıf geleneğimizin çok büyük katkısı vardır. Vakıf müessesesinden en fazla istifade edilen yer, hiç kuşkusuz ki; Kudüs'tür. Suriye'de de öyleydi, ama şimdi Suriye, bütün o vakıf eserler yer ile yeksan oluyor.

Kudüs'te ezanın yasaklanmasına izin vermeyeceğiz VİDEO

"EZAN SESİNDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Filistin konusunda yıllardır üstünlerin hukuku işliyor. İsrail Kudüs'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail, işlediği suçların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği ve işlediği suçların karşılıksız kalacağını biliyor.

Ezan bir çağrıdır. Sadece müslümanlara değil asra bir çağrıdır. Ezanın yasaklanmasını gündeme gelmesi utanç verici. Kudüs semalarından ezanın dinmesine izin vermeyeceğiz. İnancınıza güveniyorsanız bizim ezan sesimizden neden korkuyorsunuz?"