Cumhurbaşkanı'nın ÖNDER mezuniyet töreni konuşması

Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda geçti.

Cumhurbaşkanı ÖNDER (İmam Hatipler Derneği) mezuniyet törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"İmam Hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere bu okulların kurulmasında, gelişmesinde emeği olan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum.

"İMAM HATİPLİ ANNE BABALAR DA ÇOK ÇİLE ÇEKTİ"

4 çocuğu imam hatip mezunu bir baba olarak okulların kapısında anne-baba olarak bizler de çok çile çektik ama hamdolsun bunlar aşıldı. Hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Başardığımız her şeyi Allah'ın yardımı, davamıza olan bağlılığımıza borçluyuz. Bu okulların harcında alın teri var.

"BAŞKALARINA DAYATMA İÇİNDE OLMADIK"

Kimi çevreler ısrarla bu okulları karalamaya çalışıyor. Bırakın, başı açık kızım da başı örtülü kızım da üniversite yolunda rekabet etsin. Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü yalandır. Bunun karşısında önce ben dururum. Hiçbir zaman başkalarına dayatma içinde olmadık.





"BİR ASIRDIR YEŞEREN UMUTLARI CANLANDIRDIK"

Mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme pahasına imam hatiplere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık, unutmayacağız. 28 Şubat döneminin ürünü olan bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. Böylece öğrenci sayıları 600 binden 60 bine kadar düşürülmüş okullarımızın kapılarına vurulan zincirleri millet olarak hep birlikte parçaladık. Bir asırdır yeşeren umutları yeniden canlandırdık. Milletimizin evlatlarını, değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle yeniden buluşturduk.

"FETÖ İMAM HATİPLERDE İSTİSMAR ZEMİNİ BULAMAMIŞTIR"

Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle, şiddetle, meşru olmayan hiçbir işle imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. İşte bunun için FETÖ gibi ihanet çeteleri, günümüzün Haşhaşileri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır.

"ARENA İSMİNİ KALDIRACAĞIZ"

Arena değil ha burası stadyum, biz arenalara karşıyız ve bakanlara da talimatı verdim. Arena ismini statlardan kaldıracağız. Ne demek arena."